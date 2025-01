Grêmio tira dois jovens da pré-temporada para reforçar o time sub-20 na fase final da Copinha

Pedro Gabriel em ação pelo Grêmio na primeira fase da Copa São Paulo. ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA

O Grêmio vai reforçar o elenco sub-20 nas partidas decisivas da Copa São Paulo. O zagueiro Viery e o lateral-esquerdo Pedro Gabriel, que estavam na competição e foram chamados para compor a pré-temporada do profissional, em Porto Alegre, retornarão ao centro do país. Eles já devem atuar diante do Palmeiras neste domingo (19), às 21h30min, na Arena Barueri, pelas quartas de final da competição.

A ideia é recompor algumas perdas que a delegação teve nos últimos dias. Serrote foi pra seleção brasileira sub-20 para disputar o sul-americano. Outros atletas apresentam problemas físicos e podem ser baixas.

A curiosidade é que Viery e Pedro Gabriel, que estão inscritos no torneio, saíram de Guaratinguetá, sede da fase de grupos, para treinar com o elenco principal depois dos primeiros confrontos. Eles foram analisados, podem receber mais chances no Gauchão, mas voltam pra Copa São Paulo para aproveitamento na base.

A dupla viaja no final da tarde de sábado (18) e pode aparecer no time de Fabiano Daitx. A chegada na capital paulista está prevista para o começo da noite.

Há possibilidade do centroavante Kevin, de 18 anos, também ser incorporado. Entretanto, ele não trabalhava com o time principal na pré-temporada.