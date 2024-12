Vice de futebol do Grêmio comemora vitória sobre o São Paulo e fala sobre treinador da equipe em 2025

Com a vitória sobre o São Paulo, Grêmio saltou para a 11ª posição na tabela do Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão neste domingo (1º), ao vencer o São Paulo por 2 a 1, na Arena. Depois de quatro partidas sem ganhar, o time de Renato Portaluppi conseguiu o triunfo, chegou aos 44 pontos e garantiu a permanência na Série A do Brasileirão do ano que vem.

Os quase 40 mil gremistas viram Cristaldo e Ruan, contra, marcarem para o Tricolor ainda no primeiro tempo. Após a partida, Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, agradeceu o apoio dos gremistas durante os 90 minutos e afirmou que a equipe vai atrás dos seis pontos nas duas rodadas restantes para garantir vaga na Sul-Americana.

— Gostaria de agradecer o torcedor pelo apoio forte de hoje (domingo, 1º), com carinho para os jogadores na chegada. Não pararam de apoiar durante todo o jogo. Foram fundamentais para a gente. Não garantimos matematicamente ainda a permanência (com o empate do Bragantino, a permanência foi assegurada), mas abrimos uma vantagem. Foco total para fazer o maior número de pontos possíveis e garantir a vaga na Sul-Americana — afirmou o dirigente.

Sem confirmar sua permanência para o ano que vem, Brum também salientou que o Tricolor ainda não analisa nomes para comandar a equipe em 2025, deixando em aberto a chance de Renato ficar na casamata gremista.

— Não trabalhamos outro nome de treinador. No momento, ele é o treinador, a gente confia, temos uma boa relação. Quando a temporada terminar e a gente decidir, partimos para esse passo (de análise de perfis) — disse o vice de futebol do Grêmio.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 20h, no Barradão, contra o Vitória.