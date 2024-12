Grêmio está matematicamente salvo do rebaixamento no Brasileirão

Time gaúcho fez sua parte na rodada. Lucas Uebel, Grêmio

A vitória sobre o São Paulo, neste domingo (1º), garantiu o Grêmio matematicamente na Série A do ano que vem. Além do triunfo, os resultados paralelos também ajudaram o Tricolor.

O Bragantino sofreu o empate do Cruzeiro no final do confronto (1 a 1), e terminou a rodada com 38 pontos. São seis de diferença para o Tricolor, que soma 44, restando dois compromissos para o fim do Brasileirão.

Os paulistas estão em 18º, com os mesmos pontos do Criciúma, 17º. Ambos ainda podem igualar a pontuação do time gaúcho, mas não conseguem ultrapassá-lo por conta da quantidade de vitórias (primeiro critério de desempate).

O time de Renato tem 12 êxitos no campeonato. A equipe de Santa Catarina tem nove, e o do interior de São Paulo soma oito.

Em outro duelo válido pela parte de baixo da tabela, Athletico-PR e Fluminense ficaram no 1 a 1. Ambos ainda estão na luta pela permanência na primeira divisão.

No sábado (30), o Criciúma perdeu para o Corinthians, por 4 a 2, em casa.

O Grêmio soma 44 pontos e está em 11º lugar, focando agora na busca pela classificação à Sul-Americana de 2025.

(11º) Grêmio - 44 pontos

(12º) Vasco - 44 pontos

(13º) Atlético-MG - 44 pontos

(14º) Athletico-PR - 42 pontos

(15º) Juventude - 42 pontos

(16º) Fluminense - 40 pontos

(17º) Criciúma - 38 pontos

(18º) Bragantino - 38 pontos