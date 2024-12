Após vitória sobre o São Paulo, Renato despista sobre renovação com o Grêmio: "Ainda não pensei"

Time de Renato venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Aos poucos, o Grêmio está espantando o risco de rebaixamento no Brasileirão. Com isso, a pauta passa a ser a permanência ou não do Renato Portaluppi no Tricolor para o próximo ano. Após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (1º), na Arena, o treinador descartou que este assunto já esteja decidido e prometeu conversar em breve com o presidente gremista, Alberto Guerra.

— Eu não tive tempo pra isso (pensar em renovação). Eu estou muito tranquilo quanto essa decisão, tenho que conversar com o presidente. Tem que ver realmente o que o clube quer, não sou eu quem manda, quem manda é o presidente, com seus vices, com o nosso torcedor. Mas confesso pra vocês que eu não parei pra pensar nisso, porque eu tinha coisa muito mais importante. Daqui a pouco sento com o presidente, troco algumas ideias com ele e aí vocês fazem essa pergunta a partir de hoje pro próprio presidente sobre a decisão. — disse Renato.

Assim como já vinha dizendo isso nas últimas semanas, o treinador explicou que não iria tratar sobre renovação antes de tirar o Grêmio do risco de rebaixamento. Apesar de seu time ainda ter chances matemáticas de queda, a permanência na Série A está encaminhada com a vitória neste domingo, na 36ª rodada. Com 44 pontos, o Grêmio é o 10ª colocado neste momento.

— Ainda não pensei sobre isso. Durante esse tempo todo eu não estava pensando nisso. A minha única preocupação era tirar o clube dessa situação juntamente com o meu presidente, com a minha diretoria, com meu grupo. Nós acabamos de ter uma partida emocionante, uma partida estressante. Onde nós cumprimos o nosso dever, conseguimos esses três pontos importantíssimos. — reforçou o treinador, que ainda destacou o feito diante do São Paulo:

— Sabemos que ia ser um um jogo bastante difícil. O São Paulo tem uma grande equipe. Fizemos um bom primeiro tempo, não damos espaço a equipe do do São Paulo. Marcamos pressão. Tivemos algumas oportunidades boas, claras pra gente definir o jogo na no primeiro tempo ainda. Além dos dois gols nós poderíamos ter definido a a partida.

Renato lamentou, ainda, o gol sofrido no início do segundo tempo, que manteve o São Paulo no jogo até o fim:

— Mas o mais importante de tudo foi a entrega do time desde o o início do jogo, e mais uma vez aí entra a parte psicológica, é uma coisa que desgasta bastante o jogador, prejudica bastante porque qualquer erro pode ser fatal. O São Paulo estava mais descansado, não jogou durante a semana. O Grêmio jogou — apontou.