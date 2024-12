Grêmio vence o São Paulo e garante permanência na Série A do Brasileirão

Enfim, o Grêmio cumpriu sua parte. Intenso e alerta, o Tricolor venceu o São Paulo por 2 a 1 na tarde deste domingo (1º), na Arena, e garantiu sua permanência na Série A do Brasileirão do ano que vem. Cristaldo e Ruan, contra, marcaram os gols gremistas. Luiz Gustavo descontou para os visitantes na segunda etapa.

Com a vitória e os resultados paralelos da 36ª rodada, o time gaúcho chegou aos 44 pontos e não pode mais ser alcançado pelos quatro últimos colocados na tabela. Tanto o Bragantino (18º), que empatou com o Cruzeiro neste domingo, quanto o Criciúma (17º), que perdeu para o Corinthians no sábado, podem igualar a pontuação do Grêmio, mas ficariam atrás no número de vitórias.

Para o jogo, Renato Portaluppi confirmou o Grêmio para a decisão contra o São Paulo com apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Cruzeiro, na rodada passada. Geromel voltou ao time titular e formou a dupla de defesa com Jemerson. A grande alteração na equipe foi vista na intensidade.

A mobilização fora de campo contagiou o time no gramado. O Grêmio foi aceso desde o início do jogo. Marcação forte desde o início da partida e muita movimentação. Logo aos dois minutos, a primeira chance de abrir o placar foi desperdiçada. Luciano foi desarmado, João Pedro avançou e tentou o toque para Cristaldo na entrada da área. A bola sobrou para Aravena, que finalizou para Rafael defender no meio do gol.

O São Paulo foi perigoso em uma combinação entre André Silva e Luciano. A tabela deixou o ex-atacante gremista livre na área. Marchesín fez boa defesa e evitou o gol da equipe paulista, aos 19.

A intensidade do Grêmio seguiu dando frutos. O problema é que Aravena desperdiçou duas em sequência. Na primeira, o atacante chutou em cima de Ruan após grande jogada de João Pedro. A segunda oportunidade nasceu em grande passe de Cristaldo, que colocou o atacante cara a cara com Rafael. O goleiro do São Paulo levou a melhor na disputa e fez a defesa.

A pressão do Grêmio criou outra grande oportunidade de abrir o placar. Braithwaite caiu pela direita e encontrou João Pedro na área. O lateral driblou Rafael, mas ficou sem ângulo para o chute.

Se não deu certo como assistente, Cristaldo resolveu arriscar ele mesmo. Após investida de João Pedro, o camisa 10 recebeu a bola na área. O chute forte cruzado não deu chances para Rafael: 1 a 0.

O ímpeto de buscar a vitória não se arrefeceu no Grêmio com a vantagem. Quase nos acréscimos, o Tricolor ampliou. Villasanti fez boa jogada e cruzou. Aravena tentou marcar, mas Ruan acabou fazendo o gol contra.

Segundo tempo

Sem trocas no Grêmio para o segundo tempo, o São Paulo voltou melhor na segunda etapa. Os visitantes começaram a aproveitar alguns espaços que apareceram no sistema defensivo gremista.

Geromel recebeu uma ovação da torcida ao realizar um desarme preciso dentro da área. Preocupado com a queda do ritmo do seu time, Renato chamou Monsalve. Enquanto passava orientações ao colombiano, o São Paulo descontou. Luiz Gustavo aproveitou rebote de escanteio e acertou um belo chute de pé direito para marcar aos 18 minutos.

Lucas Moura teve a chance de empatar aos 28. O atacante aproveitou desatenção do lado direito da defesa do Grêmio, invadiu a área e bateu de pé direito. A bola saiu ao lado do gol. Irritado com a falta de intensidade do time, Renato lançou Pepê e Edenilson do banco. Aravena e Dodi saíram.

Soteldo quase devolveu a tranquilidade ao torcedor do Grêmio. Só não conseguiu por grande defesa de Rafael, que espalmou pela linha de fundo uma finalização do camisa 7. A tensão com a proximidade do fim da partida aumentou o número de erro das duas equipes.

Preocupados a cada chegada do São Paulo, os torcedores tentaram incentivar o time nos minutos finais do jogo. Depois de tantas rodadas de apreensão com o medo pela proximidade do Z-4, a torcida comemorou aliviada o apito final. E, agora, sem o risco de rebaixamento, começa a pensar no que será o ano de 2025.

Brasileirão — 36ª rodada (1º/12/2024)

Grêmio (2)

Marchesín, João Pedro (Igor Serrote, 42'/2ºT), Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Pepê, 30'/2ºT), Villasanti, Aravena (Edenilson, 30'/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 19'/2ºT) e Soteldo (Pavon, 42'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo (1)

Rafael; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Rafinha (Patryck, 16'/2ºT) ; Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla, 29'/2ºT), Lucas Moura, Luciano e Ferreira (Wellington Rato, 16'/2ºT); André Silva (William Gomes, 29'/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS: Cristaldo (G), aos 35min, e Ruan (G, contra) aos 45min do 1º tempo; Luiz Gustavo (S), aos 18min do 2º tempo.

Cristaldo (G), aos 35min, e Ruan (G, contra) aos 45min do 1º tempo; Luiz Gustavo (S), aos 18min do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Pavon (G); Wellington Rato (S).

Pavon (G); Wellington Rato (S). ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC). PÚBLICO: 39.414 (39.197 pagantes).

39.414 (39.197 pagantes). RENDA: R$ 2.323.748.

R$ 2.323.748. LOCAL: Arena do Grêmio.

Próximo jogo

Quarta-feira, 4/12 – 20h

Vitória x Grêmio

Estádio Barradão – Brasileirão (37ª rodada)