Renato explica por que retirou jogadores do Grêmio da área de entrevistas após vitória sobre o São Paulo

Renato Portaluppi na coletiva após a vitória sobre o São Paulo, na Arena, neste domingo. Eduardo Gabardo / Agência RBS

O fato de o técnico Renato Portaluppi retirar jogadores do Grêmio da área de entrevistas após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo chamou atenção de torcedores e jornalistas neste domingo (1º). Depois, em sua entrevista coletiva, o treinador explicou a atitude, alegando que apenas pediu para que os atletas tomassem banho e não dessem a entrevista "de cabeça quente".

— Eu tirei os jogadores dali (confira no vídeo abaixo) porque a parte psicológica deles está muito alta, eu não orientei eles a não falarem com vocês (jornalistas). Eu já coloquei isso para o presidente do clube, de que os jogadores tem de sair por outra saída, para falarem com a imprensa sempre depois do banho tomado. O jogador, quando sai de campo, está sempre de cabeça quente. E aí pode falar uma besteira para alguém. Acabei tirando meus jogadores ali porque alguns estavam de cabeça quente — afirmou.

As irritações e os atritos com a imprensa vêm sendo recorrentes nas coletivas de Renato. Na quarta-feira (27), depois do empate do Grêmio com o Cruzeiro, o treinador chegou a ameaçar não conceder mais entrevistas. Nesta mesma ocasião, uma de suas falas gerou repercussão por conta da referência aos familiares dos profissionais de imprensa, o que levou o técnico a emitir uma nota no dia seguinte negando ameaças. Depois da vitória sobre o São Paulo, o assunto voltou à tona.

— Não estou arrependido. Eu pedi desculpas se alguém interpretou mal. Muita gente não entendeu o que eu quis falar. Se fez de trouxa quem não entendeu ou é burro mesmo. Quando eu dei a declaração "presta atenção, que vocês também tem família, que vocês também têm filhos" me referi que eles podem ser xingados também e aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha — exclamou Renato.