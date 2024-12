Renato Portaluppi retira jogadores do Grêmio da área de entrevistas após vitória sobre o São Paulo; veja vídeo

Mesmo com a vitória do Grêmio sobre o São Paulo, neste domingo (1º), que praticamente assegura o Tricolor na Série A do Brasileirão do ano que vem, o técnico Renato Portaluppi retirou os jogadores da zona mista, área em que os atletas passam antes de ir ao vestiário da Arena e param para falar com a imprensa.

Enquanto Villasanti falava para os veículos de comunicação, Renato passou e puxou o paraguaio, que dava entrevista.



Apenas dois jogadores falaram com a imprensa. O capitão Pedro Geromel deu entrevista para o canal Premiere, ainda na saída do gramado, e o goleiro Marchesín, antes de o treinador passar pelo local e retirar os atletas.

Com a vitória e os resultados paralelos da 36ª rodada, o time gaúcho chegou aos 44 pontos e abriu seis de distância para o Z-4, com duas rodadas ainda a disputar. O Grêmio volta a campo na quarta-feira (4), às 20h, no Barradão, contra o Vitória.