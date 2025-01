Conheça os carros mais vendidos no Brasil em 2024

Fiat Strada, pelo quarto ano consecutivo, é o carro preferido pelos brasileiros. GILBERTO LEAL

A recuperação do mercado automotivo avançou em 2024 e o setor fechou com o melhor resultado em venda nos últimos cinco anos. O avanço de 14,15% na comparação com 2023 foi facilitado principalmente pela disponibilidade de crédito e pelos lançamentos com a diversificação de modelos. A Fiat e a picape Strada mais uma vez lideraram o mercado brasileiro.

O novo presidente da Fenabrave, a entidade dos concessionários, Arcelio Junior ressalta que os emplacamentos de 2024 ficaram próximos das projeções da entidade que começaram o ano com a perspectiva de 13,5% e avançaram para 16,8% em outubro.

— Acreditamos que as festas de fim de ano, que aconteceram no meio das duas últimas semanas de dezembro, embora os dias 24 e 31 tenham sido considerados úteis, acabaram impactando nas vendas, pois muitas pessoas e empresas estavam em período de recesso, reduzindo, principalmente, as vendas corporativas — analisa o executivo.

Para Arcelio Junior, ficou evidente a sensibilidade do setor e a capacidade de adaptação diante do mercado e dos movimentos da macroeconomia nacional e internacional. Cita como exemplo o câmbio, a renda e o crédito, entre outros fatores conjunturais, de contexto econômico e político, que influenciam nos negócios do setor, o dificultam prognósticos precisos para os próximos 12 meses.

Complexo de Betim, em Minas Gerais, produz carros e motores. Fiat / Divulgação

A Fiat manteve a liderança com 521.282 emplacamentos e 20,98% de participação no mercado. A montadora de Betim, em Minas Gerais, ficou mais de 118 mil carros e quase cinco pontos percentuais à frente do segundo colocado. Teve a Strada, carro mais vendido do país pelo quarto ano consecutivo, e três modelos no ranking dos 10 mais emplacados.

A Volkswagen manteve a segunda posição de 2023 com 400.414 registros e sua participação cresceu para 16,11%. A General Motors foi a terceira com quedas no emplacamento e participação para 314.956 unidades e 12,68%.

A Hyundai trocou de posição com a Toyota por 2.236 unidades. A sul-coreana teve 206.019 registros e 8,29% de participação e a japonesa 203.793 e 8,29%. Foram seguidas pela Renault, Jeep, Honda, Nissan e, pela primeira vez, com a BYD, entre as 10 marcas mais vendidas no país.

BYD Mini Plus é o carro chinês e elétrico mais vendido no Brasil. BYD / Divulgação

As chinesas BYD e GWM, com a diversificação de modelos e preços competitivos, avançaram, se aproximaram e superaram marcas tradicionais. A BYD fechou 2024 na 10ª posição com a venda de 76.811 veículos e 3,09% do mercado. A GWM subiu da 18ª para a 15º com 29.259 registros e participação de 1,19%.

Mais vendidas em 2024

Volkswagen e Polo mantêm segunda posição em venda. Volkswagen / Divulgação

Posição, marca, volume e participação

Fiat: 521.282 - 20,98% Volkswagen: 400.414 - 16,11% General Motors: 314.956 - 12,65% Hyundai: 206.029 - 8,29% Toyota: 203.793 - 8,29% Renault: 139.288 - 5,61% Jeep: 121.287 - 4,88% Honda: 91.450 - 3,68% Nissan: 87.434 - 3,52% BYD: 76.811 - 3,09%

Fonte: Fenabrave

Automóveis e veículos comerciais

Venda de caminhões saltou 17,41% em 2024 sobre 2023. GILBERTO LEAL

Em dezembro, a venda de 257.444 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus saltou 11, 69 em relação novembro e cresceu 15,21% comparação com o mesmo mês de 2023. Foram 243.291 automóveis e comerciais leves, mais 1,04% sobre novembro e 10,22% na comparação com igual período do ano passado.

No último mês do ano foram emplacados 11.159 caminhões, mais 11,56% sobre novembro e 10,56% na comparação com 2023. O segmento de ônibus com 2.594 unidades, aumentou 12,25% sobre o mês anterior e saltou 38,32% em relação ao mesmo período de 2023.

O emplacamento de 2.634.514 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus saltou 14,14% na comparação com 2023. Pelos dados divulgados pela Fenabrave, 2.484.740 foram automóveis e comerciais leves, mais 14,02% sobre 2023. Automóveis foram 1.948.136 unidades, mais 13,131% e comerciais leves 536.604, mais 14,02%.

Caminhões e ônibus tiveram 149.684 registros, mais 16,45% dos quais 122.04 foram veículos de carga, mais 17,41% e 27.675 de transporte coletivo, mais 12,40%.

Mais vendidos

Nissan Kicks fecha o ranking dos 10 carros mais vendidos em 2024. GILBERTO LEAL

A Fiat Strada repetiu o excelente desempenho de 2021, 2022 e 2023 e fechou o quarto ano como o carro mais vendido no país. O Volkswagen Polo manteve a segunda posição, desta vez mais perto. O hatch Volkswagen ficou 5.500 unidades atrás da picape Fiat.

O Chevrolet Onix passou o Hyundai HB20 por 424 unidades e voltou ser o terceiro. O Fiat Argo avançou três posição e fechou o ranking dos primeiros cinco carros preferidos pelos brasileiros.

O Volkswagen T-Cross, sexto na geral, manteve a liderança entre os utilitários esportivos. Foi seguido pela Chevrolet Tracker e pelo Hyundai Creta, sétimo e oitavo na geral.

Dos 10 carros mais vendidos em 2024, a novidade foi a chegada da Nissan com o Kicks. A Fiat manteve os três (Strada, Mobi e Argo), ficaram com dois Chevrolet (Onix e Tracker), dois Hyundai (HB20 e Creta) e Volkswagen (Polo e T-Cross).

Utilitário esportivo Haval H6 liderou as vendas da GWM. GMW / Divulgação

Dos chineses, o BYD Dilphin Mini foi o mais vendido e 35º na geral com 21.968 registros. Foi seguido pelo também BYD Song Plus, 41º na geral com 18.633 unidades e pelo GWM Haval H6, 42º geral e 17.912 emplacamento.

Carros mais vendidos em 2024

Posição, modelo e número de unidades

Fiat Strada - 144.684 Volkswagen Polo - 140.177 Chevrolet Onix - 97.503 Hyundai HB20 - 97.079 Fiat Argo - 91.136 Volkswagen T-Cross - 83.990 Chevrolet Tracker - 69.431 Hyundai Creta - 69.116 Fiat Mobi - 67.882 Nissan Kicks - 60.485 Chevrolet Onix Plus - 59.960 Volkswagen Saveiro - 56.984 Renault Kwid - 57.241 Volkswagen Nivus - 55.924 Jeep Renegade - 53.896 Fiat Toro - 53.856 Honda HR-V - 50.375 Jeep Compass - 50.055 Toyota Hilux - 50.010 Fiat Fastback - 48.246 Toyota Corolla Cross - 47.796 Fiat Cronos - 44.392 Fiat Pulse - 39.079 Toyota Corolla - 37.668 Hyundai HB20S - 37.338

Fonte: Fenabrave