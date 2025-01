Mustang GT com câmbio manual puxa os 10 lançamentos que a Ford promete para o país em 2025

Mustang GT Performance terá versão com transmissão manual. Ford / Divulgação

O Mustang GT Performance com transmissão manual será o destaque dos 10 lançamentos que a Ford promete para 2025. Os novos modelos incluem reestilizações, versões, séries especiais e possivelmente até eletrificados. A picape Ranger na configuração cabine simples e van Transit, mostradas na Fenatran, em novembro de 2024, estão na lista de chegada.

A configuração do Mustang GT Performance com transmissão manual será uma série especial com edição limitada comemorativa aos 60 anos do ícone norte-americano como item colecionável.

O cupê esportivo deverá combinar o motor V8 Coyote aspirado de 488 cv de potência e força (torque) de 57,5 kgfm com o câmbio de seis marchas e tração traseira. A Ford prometeu mais informações próximas ao lançamento.

Ranger cabine simples deverá ser destinada para uso comercial. Ford / Divulgação

A nova Ranger Cabine Simples é destinada ao uso comercial com capacidade para 1.250 kg e 1.876 litros e versão chassi-cabine. A picape média é equipada com o motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e força (torque) de 41,3 kgfm combinado com a transmissão manual de seis marchas e tração 4x4. Na Fenatran a Ford informou que observava a reação do mercado.

Nova Transit deverá chegar no primeiro semestre do ano. Ford / Divulgação

A nova Transit chega ao Brasil no primeiro semestre de 2025. Com aperfeiçoamentos tecnológicos, terá mais configurações e equipamentos de série como os novos painel de instrumentos e sistema multimídia. O conjunto propulsor diesel de 165 cv de potência e força (torque) de 39,7 kgfm combinado com transmissões manual e automática e tração traseira.

Picape e utilitário esportivo

Picape Maverick deverá ser um dos 10 lançamentos previstos. Ford / Divulgação

A picape Maverick reestilizada e com novos equipamentos poderá desembarcar no país com os mesmos conjuntos propulsores turbo a gasolina e híbrido. Ainda no segmento de picapes deverá chegar uma nova configuração da norte-americana F-150.

