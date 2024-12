Os próximos passos do Grêmio

Uma vitória e a permanência na Série A. Essa era a obrigação do domingo (1º) na Arena. O Grêmio ganhou do São Paulo por 2 a 1 e pode respirar aliviado. O clima após o jogo era de olhar para frente, e a diretoria gremista já projeta o próximo ano .

O técnico Renato não foi conclusivo sobre a sua permanência, e deixou o assunto para o presidente do clube definir. Mesmo assim, ele confirmou que estará na casamata nas duas últimas partidas do Tricolo r.

As coletivas pós-jogo passaram a ideia de fim de ciclo, deixando em aberto o futuro do Grêmio. O clube, agora, começa a montar 2025 e as peças estão na mesa, como forte tendência para mudanças radicais nos nomes e no projeto.