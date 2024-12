Os primeiros planos de Quinteros no comando do Grêmio

Gustavo Quinteros está acertado com o Grêmio após saída do Vélez Sarsfield. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros já trabalha como treinador do Grêmio. Mesmo antes do anúncio oficial, já se sabe alguns dos planos do treinador para a montagem do time tricolor. Novidades em nomes e esquema estão bem claros neste início de planejamento.

A primeira boa notícia foi o pedido do treinador na permanência de Villasanti e Cristaldo, que sofrem assédio do mercado para deixar o clube. A ideia, inclusive, é montar uma equipe que tenha o jovem colombiano Monsalve ao lado de Cristaldo no meio de campo.

Outra situação bem clara na cabeça de todos é a necessidade do Grêmio em contratar brasileiros para a equipe. São muitos estrangeiros especulados e somente nove atletas poderão ser relacionados em uma partida. Por isso, o nome do lateral-esquerdo Marlon volta ao noticiário como possibilidade.

O Grêmio já respira novos ares e deixa bem claro que essa é a sua escolha. Um time diferente em esquema e nomes, mais jovem e com mais intensidade. Gustavo Quinteros vai mudar o tricolor.