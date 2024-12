Busca por novo técnico do Grêmio mudou tudo em 48 horas

Pedro Caixinha é a convicção da direção do Grêmio. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

A busca por um novo treinador é a obsessão do Grêmio. A tentativa de começar um novo projeto o quanto antes fez a diretoria trabalhar forte nos últimos dias, e a proposta pelo português Pedro Caixinha foi apenas uma consequência desse trabalho. Nas últimas 48 horas, no entanto, as coisas não transcorreram como imaginado pelo Tricolor, e o ambiente mudou completamente.

Notícias do centro do país, que falavam em interesses do Botafogo e do Atlético-MG, de alguma forma, não determinavam qualquer tipo de risco ao Grêmio, mas a demora no retorno do contrato mudou completamente o ambiente. Aos poucos, a notícia circulou rápido junto ao torcedor gremista, que começou a mudar a posição, que era quase unânime, em relação ao treinador.

O Grêmio seguiu em silêncio, mas, na noite de domingo (22), já se falava em plano B em razão da falta de resposta por parte do estafe do técnico Pedro Caixinha. Curiosamente, o Grêmio segue confiante e espera que se confirme o que foi acordado com o português verbalmente ainda na semana passada, mas com novos ajustes durante o final de semana. Nomes como Hernán Crespo, Cléber Xavier e Matias Almeyda voltaram a circular, mas Caixinha é a convicção do clube.

O prazo definitivo é nesta segunda-feira (23), mas o encanto com Pedro Caixinha mudou muito nas últimas horas. O torcedor gremista já se divide em relação ao treinador, sobretudo pela falta de convicção demostrada nesta indefinição.

A torcida cobra, antes de qualquer coisa, vontade de representar a camisa do Grêmio, algo que se nota nestes tipos de tomadas de decisão. Se Caixinha não enviar o contrato ainda nestas primeiras horas, a diretor vai mudar de rumo e anunciar outro treinador. Ninguém mais do que os dirigentes tricolores sabem que 2025 precisa começar.