O novo perfil do Grêmio: cascudos devem perder espaço para jogadores mais jovens

Do grupo atual, Arezo, Aravena e Monsalve (na foto) devem começar recebendo mais oportunidades. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio decidiu modificar os seus processos e isso vai atingir em cheio o grupo de jogadores. As primeiras especulações indicam novidades que têm a aprovação de grande parte da torcida tricolor. Com a confirmação do novo treinador e a sua forma de trabalho, veremos um modelo diferente por aqui. Chegou a hora da prática.

Fica claro, a partir da troca de comando e dos processos, que o Tricolor pretende mudar a fotografia do seu time. As primeiras informações dão conta que o time utilizará atletas mais jovens, abrindo mão de parte dos cascudos. As categorias de base também terão mais espaço. Do grupo atual, Arezo, Aravena e Monsalve vão receber um tratamento especial e devem começar recebendo mais oportunidades.

As lideranças dentro de campo deverão ficar com os experientes Braithwaite e Marchesín, que ganharam durante o ano a confiança do torcedor. João Pedro, Nathan Fernandes e, até mesmo, Pepê são vistos como atletas que podem crescer com a nova forma de trabalho da comissão técnica. Dos meninos, ganha importância a participação do Grêmio na Copinha. O olhar do clube estará todo voltado para São Paulo nos primeiros dias de 2025.

A partir destas premissas, chegam os reforços. O Grêmio deve contratar menos jogadores do que está sendo especulado. Se falava em 12 atletas e isso não irá acontecer. A nova forma de fazer futebol vai, na prática, acreditar que os processos possam evoluir o material humano que existe na Arena. O Grêmio muda. Definitivamente, e nós vamos torcer muito para que tudo dê certo.