Pipocam os primeiros nomes para reforçar o Grêmio

O volante Vinicius Zanocelo, 23 anos. Divulgação / @SantosFC

O Grêmio não anunciou o seu novo treinador, mas tem consciência que é preciso agir rápido também no mercado de jogadores. Informações dão conta do acordo com o técnico Gustavo Quintero está firmado e surgem os primeiros nomes de possíveis reforços do Tricolor. Estes jogadores indicam uma tendência de que Grêmio teremos em 2025.

Os colegas do Globo Esporte, Eduardo Moura e Tomás Hames, publicaram uma matéria nesta manhã e dois nomes surgem como sondagens do Grêmio. O primeiro é o atacante atacante Tadeo Allende, argentino, de 25 anos, que joga no Celta de Vigo. O segundo é o volante Vinicius Zanocelo, 23 anos, volante que pertence ao Santos e esta no Estoril, de Portugal.

Estes jogadores, desconhecidos do grande público, indicam um novo caminho do Grêmio no mercado de contratações. O primeiro é a busca por atletas mais jovens e que tenham mais ambição na carreira. O segundo ponto é a clara utilização da central de dados do clube para buscar no mercado jogadores que não estão no mercado mais óbvio do mercado.