O Grêmio poderá ter, pelo segundo jogo seguido, uma das principais promessas da base do clube no banco de reservas da equipe principal nesta quinta-feira (4), no duelo com o Palmeiras, em Caxias do Sul. Trata-se de Alysson Edward, atacante de 18 anos, que tem sido lapidado pelo técnico Renato Portaluppi e vira alternativa para a ponta direita do time.