Grêmio recebe o Palmeiras de olho em fuga do Z-4

O Grêmio tem nesta quinta-feira (4), às 19h, a possibilidade de confirmar a segunda vitória em sequência no Brasileirão. Contra o Palmeiras, os atuais campeões, no Estádio Centenário, o Tricolor tem a chance de, caso consiga os três pontos, se distanciar das últimas colocações. Será um confronto que poderá ajudar a colocar no passado as preocupações com a Série B e possibilitar ao clube mirar no futuro, em busca de uma situação confortável para, assim, focar nas copas neste segundo semestre.