Depois de apenas 8.639 torcedores acompanharem a vitória do Grêmio sobre o Fluminense no Estádio Centenário, parece que o jogo vai virar nesta quinta-feira (4). O resultado positivo na última rodada, somado a ingressos com preços promocionais, fizeram a venda de entradas para o confronto contra o Palmeiras disparar nas últimas horas, surpreendendo o próprio clube. A última projeção é de 15 mil pessoas nas arquibancadas em Caxias do Sul.