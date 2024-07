Ensaio Notícia

Sem Dodi e Villasanti, Renato testa Rodrigo Caio como volante no Grêmio

Mesmo assim, defensor, que atuou no meio-campo no começo da carreira, deverá começar a partida no banco de reservas

03/07/2024 - 15h51min Atualizada em 03/07/2024 - 16h02min