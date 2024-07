Grupo D Notícia

Costa Rica vence Paraguai na despedida de ambas as seleções da Copa América

Equipes não conseguiram vagas no grupo que teve Colômbia e Brasil como classificados para as quartas de final. A eliminação paraguaia faz com que o volante Villasanti volte a ficar à disposição do Grêmio

02/07/2024 - 23h58min