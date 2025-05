Minas e Bauru em vantagem nas quartas de final do NBB

Baralle (D) foi o cestinha do Minas. Mauricio Almeida / Divulgação/R10 Score Vasco

A primeira rodada dos playoffs de quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) teve início nesta sexta-feira (9), com duas partidas vencidas pelos visitantes.

Dono da melhor campanha da competição, com 29 vitórias e cinco derrotas na fase regular, e uma varrida de 3 a o sobre o Mogi Basquete-SP, nas oitavas de final, o Minas Tênis Clube confirmou o favoritismo e venceu o Vasco da Gama, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, por 90 a 86, abrindo a série melhor de cinco em vantagem e tendo agora a chance de fechar em casa, já que os dois próximos confrontos acontecerão em Belo Horizonte.

Com um ótimo primeiro quarto, o time mineiro abriu 12 pontos de vantagem (25 a 13), mas acabou sentindo a reação vascaína no segundo período e acabou indo para o intervalo em desvantagem de um ponto (40 a 39).

No terceiro período, o Minas foi mais consistente e virou o marcador. Com o placar de 25 a 20, assumiu a liderança em 64 a 60. Com os dois times trocando pontos nos 10 minutos finais, o time visitante resistiu e garantiu o marcador de 90 a 86, com destaque para os 28 pontos, quatro rebotes e três assistências do armador argentino Franco Baralle.

Outro gringo que brilhou para o Minas foi o ala-armador Juan Pablo Arengo, que fez 21 pontos, apanhou sete rebotes e deu quatro assistências. Além da dupla argentina, o armador Scott Machado anotou 15 pontos, enquanto o ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell finalizou com 11 pontos marcados.

No Vasco, o grande nome foi o armador estadunidense Jamaal Smith, que terminou a partida com 19 pontos e sete assistências. O veterano ala Marquinhos, que se despedirá do basquete nesta temporada, marcou 17 pontos, fez três assistências e pegou cinco rebotes, antes de ser eliminado com cinco faltas.

Bauru vence no Morumbi

Alex Garcia liderou o Bauru. Rubens Chiri / Divulgação/São Paulo FC

Em um clássico estadual, o Bauru Basket derrotou o São Paulo, por 96 a 85, mesmo atuando no Ginásio do Morumbi e também terá a chance de se classificar para as semifinais jogando as próximas duas partidas em casa.

O São Paulo começou melhor o jogo e abriu quatro pontos (24 a 20) no primeiro período, mas levou a virada no segundo (26 a 17) e foi para o intervalo perdendo por cinco (46 a 41).

Na volta, os times se alternaram e a igualdade em 19 a 19 manteve a vantagem bauruense em cinco (65 a 60) ao final do terceiro quarto. O São Paulo buscou reagir nos 10 minutos finais, mas a equipe visitante foi mais eficiente e assegurou a vitória por 96 a 85.

Com excelente atuação, o experiente ala Alex Garcia comandou a equipe de Bauru. O jogador de 45 anos anotou 21 pontos e foi o cestinha da partida. Ele ainda fez três assistências e pegou igual número de rebotes.

O armador estadunidense Dontrell Brite fez 20 pontos e deu oito assistências para ser decisivo na vitória de Bauru, que ainda contou com 14 pontos do ala Gustavo, que iniciou no banco de reservas.

Pelo São Paulo, cinco jogadores marcaram 10 ou mais pontos, com destaque para os 16 feitos pelo armador estadunidense Corderro Bennett, que ainda deu duas assistências e apanhou três rebotes. A mesma pontuação foi obtida pelo ala-pivô Paulo Lourenço, que ainda adicionou três rebotes à sua atuação.