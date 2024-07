Contratado pelo Cruzeiro, volante Walace renderá dinheiro ao Grêmio; confira o valor

O Grêmio acompanha as negociações que ocorrem nesta reabertura de janela de transferências e que podem render valores interessantes aos cofres do clube. Nesta terça-feira (2), por exemplo, o Cruzeiro confirmou a contratação do volante Walace. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi comprado pelos mineiros junto a Udinese-ITA, por 6 milhões de euros (R$ 36 milhões na conversão da moeda). Por ser considerado o clube formador, o Tricolor tem direito a aproximadamente 2% deste montante.