Conheça São João del Rei, cidade histórica e próximo destino no Grêmio na Copa do Brasil   

Igreja de São Francisco de Assis. trindade51 / stock.adobe.com

O próximo destino do Grêmio na Copa do Brasil é um lugar histórico. Um destino turístico imperdível. São João del Rei-MG, casa do Athletic, adversário gremista na quarta-feira às 19h30min, oferece um mergulho na história do Brasil, com seus casarões coloniais, museus e igrejas.

Com população de 94 mil habitantes, a cidade, que foi ponto de tomada de diversas decisões da vida mineira e até nacional, começou a surgir no cenário do futebol nos últimos anos com o crescimento do Athletic, embora a fundação do clube date de 1909.

Devido às igrejas, São João del Rei é conhecida como "a terra onde os sinos falam". Ela carrega uma cultura secular de sineiros que encantam a localidade em dia festivos. Existe até uma linguagem dos sinos com padrões e toques especiais para cada celebração, um patrimônio imaterial da cidade.

Ao todo, a localidade conta com sete monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As igrejas de São Francisco, do Carmo e a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar também são protegidas por leis federais. Pela importância no conjunto arquitetônico e urbanístico de estilo Barroco, seu centro histórico é patrimônio tombado.

— Sou apaixonado pela cidade. Ela é bastante tranquila — destaca o jornalista Cristiano Giovani, morador da cidade.

Quando chegar no interior de Minas Gerais para enfrentar o Athletic, o Grêmio estará em uma cidade de mais de 300 anos, que viveu momentos marcantes da história brasileira. Uma mistura de indígenas que lá estavam com portugueses e africanos que por lá chegaram.

Foi a terra do ouro e tem até túneis subterrâneos, construídos ainda no período colonial.

Para quem gosta de uma boa mesa, é o melhor lugar para achar a real gastronomia mineira.

E quem estiver em São João Del Rei não se surpreenda: são realmente muitas as homenagens para Tancredo Neves. Afinal, o político e quase presidente do Brasil nasceu por lá.

Apesar de ser histórica, a cidade também recebe os ares da juventude. São João del Rey é uma cidade universitária, contando com uma universidade federal, o que atrai muitos jovens estudantes.