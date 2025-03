O Grêmio terá um jogo dramático na quarta-feira

O Grêmio já se deu conta de que perdeu o Gauchão. Claro que pode virar, mas poucos acreditam nisto. Os gremistas conhecem a importância do jogo de quarta-feira (12), contra o Athletic .

Caindo fora da Copa do Brasil, um oceano de dúvidas em relação ao potencial do time invadirá o vestiário. E quando isto acontece é preciso recuperar um ambiente de crise, onde muitos se escondem, onde a bola queima, com críticas severas e jogadores inseguros.