Grêmio prepara força máxima na Copa do Brasil de olho em remobilização para o Gauchão

Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Ainda recolhendo os cacos da derrota no Gre-Nal 445, o Grêmio busca dias melhores antes de voltar suas atenções novamente para a decisão do Gauchão. Desde o último domingo, no CT Luiz Carvalho, Gustavo Quinteros prepara o time para a disputa da segunda fase da Copa do Brasil.

Será uma chance de recuperar a confiança contra o Athletic-MG, nesta quarta-feira (12), antes de encarar novamente o clássico com uma desvantagem de dois gols contra.

Por isso, no planejamento alinhado entre comissão técnica e direção, o Grêmio definiu que utilizará o que tem de melhor na Copa do Brasil. Mesmo com a necessidade de preservar forças para a partida de volta das finais do Gauchão, que começará com vantagem de dois gols para o Inter, o Tricolor levará na delegação todos os titulares à disposição de Quinteros.

Desafio em Minas

A delegação do clube faz nesta terça-feira (11) a viagem a Minas Gerais para o jogo contra o Athletic. Uma partida válida pela segunda rodada da Copa do Brasil, mas que significa muito mais que a classificação para a fase seguinte na competição.

Um dos argumentos favoráveis para a utilização de força máxima na Copa do Brasil é a necessidade do time adquirir um melhor entrosamento. Com as contratações feitas na reta final do período de inscrições para o Gauchão, a equipe colocou muitos jogadores novos na escalação.

— Pegando o exemplo do Inter, jogadores que chegaram em 2023, 2024, começam a dar retorno. No sábado, estreou o Luan Cândido. Temos jogadores com quatro partidas, outros com três, cinco. Isso está sendo avaliado por nós, mas, de normal, nada. Incomoda muito perder jogo e ainda mais Gre-Nal — apontou o presidente Alberto Guerra, após a partida na Arena.

Novas contratações

Desde a segunda-feira, o Grêmio pode voltar a contratar mais jogadores. Uma opção que a direção afirmou que buscará aproveitar durante o próximo mês. Pela definição da CBF, os clubes brasileiros poderão contratar jogadores do mercado nacional até o dia 11 de abril. E atletas que não possuem contrato também estão liberados para assinar nesta janela brasileira.

Após uma série de investimentos feitos para o início de 2025, a direção pretende alterar um pouco o perfil dos atletas buscados. A avaliação é de que até o momento, o clube focou seus investimentos em atletas mais jovens, com potencial de revenda futura. Agora, a ideia é trazer nomes mais afirmados para posições chaves.

— O Grêmio não termina as contratações nesse momento. Fizemos opção por jogadores mais jovens, com possibilidade de venda futura, saber onde vamos investir o escasso recurso do Grêmio — projetou o presidente.

Uma das destas posições é a de zagueiro. O objetivo é colocar mais um nome para o setor à disposição de Gustavo Quinteros. Jemerson reassumirá a titularidade ao lado de Wagner Leonardo para os jogos contra Athletic e o Gre-Nal deste domingo.

E enquanto o grupo de jogadores passa por reavaliação, a direção mantém a convicção no trabalho de Gustavo Quinteros. Apesar da turbulência com a situação delicada nas finais do Gauchão, a disputa da Copa do Brasil poderá servir como respaldo ao comando técnico.

