Grêmio deve focar a atenção no Athletic-MG pela Copa do Brasil

Grêmio precisa dar uma reposta urgentemente à torcida colorada. Renan Mattos / Agencia RBS

Passado o final de semana depois da dura derrota no clássico, é hora de virar a chave. Já deu tempo de lamber as feridas e se lamentar. Agora temos que levantar a cabeça e encarar a realidade, temos um importante compromisso nesta semana e não podemos, de forma alguma, nos desmobilizar.

O jogo contra o Athletic-MG pela Copa do Brasil está longe de ser fácil. O adversário é um time organizado, que está acostumado a encarar os grandes de Minas Gerais e conquistando seu espaço no cenário do futebol brasileiro. Não vai demorar muito para que o Athletic comece a frequentar a Série A, por isso, todo cuidado é pouco.

O resultado do Gre-Nal ficou no final de semana e só vamos voltar a falar dele na quinta-feira, depois de confirmar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio não pode, nem por um segundo, entrar cabisbaixo em uma partida tão importante. É preciso mobilização para a semana que temos pela frente. O octa é essencial, mas a classificação na Copa é fundamental para o financeiro do clube.

Time para quarta-feira

Dito isso, eu penso que se tivermos que fazer algumas mudanças no time, que sejam mínimas. O sufoco contra o São Raimundo-RR tem que estar bem fresco na memória de todos. Não podemos sofrer mais daquela forma. Jemerson deve voltar ao time titular ao lado de Wagner Leonardo. Quinteros precisa repensar o meio-campo, tenho achado Villasanti um pouco perdido e, por favor, Pavon não pode mais ser titular do Grêmio. O treinador pediu reforços e recebeu, é hora de usá-los.