Onde assistir aos jogos da oitava rodada do Brasileirão

A oitava rodada do Brasileirão começa neste sábado, com cinco jogos, e será finalizada na segunda-feira (12), com Santos x Ceará.

Palmeiras e Bragantino dividem a liderança, ambos com 16 pontos. O Verdão enfrenta o São Paulo, no domingo, enquanto o Bragantino joga contra o Grêmio, na Arena.

Buscando subir na tabela, o Inter visita o Botafogo no Rio de Janeiro, no domingo (11), às 20h.

O Grêmio, recebe o Bragantino na Arena, no sábado (10), às 16h. Com apenas um ponto acima da zona do rebaixamento, o Tricolor busca vencer para se afastar do Z-4.