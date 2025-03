Volpi defendeu e marcou pênalti na semifinal contra o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

— Volpi, Volpi, Volpi.

O grito dos 1,9 mil gremistas ecoou pelo Alfredo Jaconi que era esvaziado aos poucos pela torcida do Juventude na noite do último sábado (1º).

Apesar da vitória dos donos da casa por 2 a 1, a festa foi azul, preta e branca na Serra. Tudo pelo resultado favorável aos visitantes na cobrança de pênaltis por 3 a 2, que colocou o Tricolor em mais uma decisão do Estadual — que voltará a ser decidido em um Gre-Nal neste ano, após o Inter bater o Caxias na outra semifinal.

O protagonista deste momento tricolor foi justamente Tiago Volpi, goleiro que chegou sob críticas, mas que terminou como o personagem principal de uma classificação sofrida. E que mantém vivo e forte o sonho do octacampeonato gaúcho do Grêmio.

Aguardado por todos os jogadore e membros da comissão técnica no vestiário, Volpi foi recebido com aplausos pelos companheiros. Minutos depois dele minimizar o papel que desempenhou na classificação em entrevista no gramado.

— Uma tarde, quase noite, feliz. Feliz por ajudar. Agora é pensar na final — comentou.

Caos no Alfredo Jaconi

As cenas de festa no gramado contrastaram com o caos que se viu na zona mista do Alfredo Jaconi minutos após a classificação gremista nos pênaltis. Uma confusão tomou conta do espaço que liga o campo aos vestiários. Enquanto direção e funcionários do Juventude protestavam com a arbitragem, a festa dos gremistas continuava.

Na sala de entrevistas do Jaconi, cercado por repórteres, Gustavo Quinteros tentou explicar o que aconteceu na tarde que recolocou o Grêmio na decisão do Gauchão.

— Não foi um bom jogo para nós. Não tivemos intensidade no primeiro tempo. O Juventude teve mais a bola. Corremos muito atrás. Não fizemos a pressão que treinamos para controlar o jogo do rival. Depois da expulsão, nos complicamos. Devemos melhorar, seguir trabalhando — comentou.

Para Quinteros, depois de tantas situações adversas superadas nas semifinais do Gauchão, a equipe estará melhor preparada para enfrentar o que virá pela frente na temporada.

— Às vezes esses sofrimentos, e esse tipo de classificações, nos ajudam a contruir uma equipe e a fazer as coisas melhor nas próximas — alertou.

Sem reclamações

O vice de futebol Alexandre Rossato também falou na sala de entrevistas. O dirigente afirmou que não se manifestaria mais sobre as arbitragens após ter exposto a insatisfação do Grêmio sobre alguns erros, na visão do clube, no jogo de ida da semifinal.

Rossato preferiu reforçar a visão da direção de que o Grêmio é um time em evolução depois das contratações feitas.

— Somos um time em reconstrução. Sabemos das dificuldades. Não dissemos que seria fácil. Mas estamos no terceiro ano da gestão do presidente Alberto Guerra e são três finais. Dois títulos e um a ser disputado ainda — afirmou.

Depois de uma semifinal cheia de emoções, o domingo do Grêmio foi de descanso. Os treinos para a grande final, contra o Inter, recomeçam apenas nesta segunda-feira. E com o octacampeonato gaúcho como objetivo.

O primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho deve ser realizado no próximo sábado (8), na Arena. A partida de volta, enquanto isso, está prevista para o dia 16, um domingo, no Beira-Rio.