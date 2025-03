Gurias Gremistas abrem a temporada jogando na Arena; veja retrospecto no estádio

Última vez que as Gurias Gremistas jogaram na Arena foi na final do Gauchão de 2024. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

As Gurias Gremistas abrirão a temporada de 2025 atuando na Arena. O duelo será contra o Corinthians, no próximo domingo (9), às 16h. A partida única é válida pela primeira fase da Supercopa Feminina.

Desde a retomada do departamento feminino tricolor, o Grêmio já atuou cinco vezes na Arena. As partidas ocorreram por Brasileirão e Gauchão. Até então, são uma vitória, duas derrotas e dois empates. Além de seis gols marcados e 11 sofridos.

Zero Hora relembra como foram os outros embates no estádio principal do clube. Confira abaixo.

Grêmio 0x3 Corinthians

Grêmio perdeu para o Corinthians em 2020. Fernando Alves / Grêmio/Divulgação

data: 25/10/2020

25/10/2020 competição: Brasileirão Feminino (quartas de final)

Brasileirão Feminino (quartas de final) escalação gremista: Raissa; Sinara, Ana Alice (Yasmin Cosmann), Bruna Flôr e Rebeca; Pri Back, Tchula, Ju Oliveira (Jé Alves) e Gisseli (Karina Balestra); Mayara Farias (Eudimilla) e Karol Lins (Marta Cintra). Técnica: Patrícia Gusmão.

A primeira partida de futebol feminino disputada na Arena foi vencida pelas visitantes. O Corinthians derrotou o Grêmio por 3 a 0, pela ida das quartas do Brasileirão Feminino. Os gols foram de Giovanna Crivelari, duas vezes, e um contra da zagueira Ana Alice.

No duelo de volta, o Tricolor voltou a perder — desta vez, por 2 a 1. Com isso, foi eliminado da competição nacional.

Grêmio 0x5 Palmeiras

Grêmio foi goleado pelo Palmeiras em 2022. Morgana Schuh / Grêmio FBPA

data: 14/08/2022

14/08/2022 competição: Brasileirão Feminino (quartas de final)

Brasileirão Feminino (quartas de final) escalação gremista: Lorena; Sinara (Lais Giacomel), Tuani, Mónica Ramos e Jéssica Soares; Tchula (Raissa Bahia), Karla Alves e Caty (Gaby Santos); Dani Barão (Duda Pedra), Cássia e Lais Estevam (Dani Ortolan). Técnica: Patrícia Gusmão.

Jogando na Arena pela segunda vez, as Gurias Gremistas foram goleadas por 5 a 0. O nome da partida foi Ary Borges, que marcou três vezes no primeiro tempo. Na etapa final, Duda Santos e Carol Baiana fecharam o placar.

No segundo confronto, em São Paulo, o Tricolor perdeu por 2 a 1. Com isso, despediu-se do campeonato.

Grêmio 4x1 Inter

Em 2022, Grêmio venceu o Inter e foi campeão gaúcho. André Ávila / Agencia RBS

data: 6/11/2022

6/11/2022 competição: Gauchão Feminino (final)

Gauchão Feminino (final) escalação gremista: Lorena; Sinara , Tuani (Mónica Ramos), Pati Maldaner e Jéssica Soares; Jéssica Peña, Karla Alves e Rafa Levis (Caty); Luany (Dani Ortolan), Cássia e Lais Estevam (Dani Barão). Técnica: Patrícia Gusmão.

A primeira vitória das Gurias Gremistas na Arena veio sobre o maior rival. O 4 a 1 encerrou uma hegemonia colorada que durava três anos e, diante de quase 20 mil torcedores, o Tricolor se tornou campeão gaúcho.

Cássia, Luany, Karla Alves e Caty marcaram os gols do título. Fabi Simões descontou para o Inter.

Grêmio 1x1 Inter

Em 2023, Grêmio empatou com o Inter e ficou com o vice do Gauchão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

data: 26/11/2023

26/11/2023 competição: Gauchão Feminino (final)

Gauchão Feminino (final) escalação gremista: Vivi; Paola Kichler (Gabizinha), Pati Maldaner, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Jessica Peña (Duda Pedra), Karla Alves (Kelly Restrepo) e Rafa Levis (Caty); Dani Barão, Shashá e Raquel Fernandes. Técnico: Tchelo.

O Grêmio perdeu o título de 2023 na Arena. Após tropeçar na partida de ida, por 2 a 0, o Tricolor empatou com o Inter em 1 a 1 no duelo de volta. Pati Maldaner marcou para as gremistas, e Priscila fez o gol colorado.

Com isso, o Grêmio ficou com o vice-campeonato estadual.

Grêmio 1x1 Inter

Em 2024, Grêmio foi campeão com o empate na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

data: 23/11/2024

23/11/2024 competição: Gauchão Feminino (final)

Gauchão Feminino (final) escalação gremista: Lorena; Dani Barão, Mónica Ramos, Tayla e Raissa Bahia (Rafa Levis); Giovaninha (Stephanie Brito), Jessica Peña (Raquel Fernandes), Dayana Rodríguez e Shashá (Gisele); Pri Back (Bia Santos) e Cássia. Técnica: Thaissan Passos.

A vitória por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão deu vantagem ao Grêmio, que foi campeão com o empate em 1 a 1. Na Arena, a venezuelana Dayana Rodríguez balançou as redes para o Tricolor. Enquanto Belén Aquino igualou para o Inter.