Além do longa vencedor, Ainda Estou Aqui concorria com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked.

Acumulando cinco prêmios do Oscar, Anora foi o grande vencedor da noite. Além de melhor direção, o longa recebeu as estatuetas de melhor atriz, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor filme.

Nas premiações da temporada, a maioria dos concorrentes saiu com os prêmios máximos. O Brutalista, por exemplo, venceu o Globo de Ouro de melhor filme de drama; Anora foi consagrado no Critic’s Choice Awards e no Prêmio do Sindicato dos Produtores (PGA), além de ter recebido a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024; já Conclave se destacou no Bafta.