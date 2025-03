Grêmio não pode contar com a sorte para os clássicos que virão; é preciso juízo

Grêmio se classificou para a final do Estadual nos pênaltis. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio perdia por 1 a 0 para o São Raimundo, de Roraima, até 48 minutos do segundo tempo. Aí Olivera marcou o gol de empate que levou a decisão da vaga para a segunda fase da Copa do Brasil para os pênaltis onde o vexame histórico foi afastado.

Teve muita sorte ao achar um gol no final da partida. Mas teve pouco juízo. Jogou de forma péssima contra um adversário que não é sequer da Série D. Precisou da sorte para continuar na competição.

Tudo foi repetido no sábado (1º) contra o Juventude. Jogou pouco, no segundo tempo com 10 jogadores, foi encurralado e conseguiu um gol milagroso quando sua eliminação parecia ser realidade. Outra vez, sobrou sorte e faltou juízo.

Péssimo jogo do Grêmio. Se for com este futebol para os dois clássicos que decidirão o Gauchão 2025, perde o campeonato. Ou melhora muito ou o Inter é campeão. No Gre-Nal da fase classificatória, poderia ter perdido para o Inter, mas o time colorado não soube aproveitar.