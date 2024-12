Imagem do Google Street View ajuda a descobrir suspeito de crime na Espanha

A polícia espanhola anunciou, nesta quarta-feira (18), a prisão de duas pessoas por sua suposta participação no desaparecimento de um homem, após uma investigação em que uma imagem do Google Street View surgiu como prova, mostrando o suspeito colocando um grande volume em seu carro.

"Uma das pistas usadas pelos investigadores para resolver o crime foram imagens encontradas durante buscas em um aplicativo de localização", onde se via "um veículo que poderia ter sido utilizado no crime", indicou a polícia espanhola em um comunicado.

Na imagem retirada do Google Street View, uma pessoa usando jeans e jaqueta azul aparece tentando colocar um grande volume branco, cuja forma poderia ser a de um corpo, no porta-malas de seu carro.

"A pessoa vista ao lado do carro pode ser presumivelmente o autor do desaparecimento (...) Pode ser ou não, essa é uma questão ainda sob investigação", afirmou à emissora pública RTVE o subdelegado do governo em Soria, Miguel Latorre, que destacou que a investigação continua "aberta".

A polícia prendeu em 12 de novembro, em Soria, a companheira do desaparecido e um ex-companheiro sentimental dela, que seria a pessoa vista nas imagens do Street View. Ambos foram enviados para prisão preventiva.

Após as detenções, os investigadores encontraram no início de dezembro "um torso humano em avançado estado de decomposição, enterrado sob o solo do cemitério de uma localidade de Soria", informou a polícia no comunicado.