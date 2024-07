Sem Geromel e Gustavo Martins, Grêmio chega em Caxias do Sul para encarar o Palmeiras; confira a lista de relacionados

O Grêmio tem mais uma baixa para enfrentar o Palmeiras. Preservado para o duelo, Pedro Geromel não está com a delegação, que chegou em Caxias do Sul, sede da partida, na tarde desta quarta-feira (3). Por outro lado, Kannemann está concentrado e deve voltar. O principal mistério é quanto ao primeiro volante pelas baixas de Dodi e Villasanti. O grupo de jogadores ainda tem dois jovens de volta. Confira abaixo as 24 alternativas entre os relacionados na serra gaúcha.