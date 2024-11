Assado na lenha e com sal do RS: gaúcho é sócio de churrascarias no Japão e na China

Por onde anda, a coluna procura por gaúchos. Aqui na Ásia, encontrou uma churrascaria cuja rede tem um sócio de Campo Bom, no Vale do Sinos. Anderson Rodrigues, de 35 anos, está desde 2007 na Ásia. Foi no sul da China que criou a Tchê Gaúcho Embutidos, começando com a produção de salsichões. Passou a fornecer para o grupo dono das unidades da Latina Parrilla e foi convidado para fazer parte da empresa, que possui 21 restaurantes, sendo 16 deles especializados em carnes.