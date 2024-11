RS busca apoio de agência japonesa que ajudou SC no plano contra desastres

Um dos objetivos do governador Eduardo Leite na visita aqui ao Japão era conhecer sistemas de prevenção contra desastres naturais e buscar apoio de instituições do país asiático para implementar medidas no Rio Grande do Sul. Aqui, enfrentam-se terremotos, enchentes e tufões periodicamente. Neste sentido, uma agenda importante foi a reunião com Sachiko Imoto, vice-presidente da Jica, agência de cooperação internacional do Japão.