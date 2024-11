Mesmo com "bala na agulha", japoneses querem incentivo de impostos para investir em hidrogênio verde no RS

O custo do investimento em hidrogênio verde foi a pauta predominante das perguntas dos investidores japoneses na rodada de apresentações do Rio Grande do Sul a empresas aqui em Tóquio. Desde 2022, com as restrições impostas no gás russo, a Europa vem provocando o Brasil a produzir a energia, que pode ser exportada. O Japão também quer, mas o país tem, ainda, tecnologia e "bala na agulha" para aportes financeiros altos.