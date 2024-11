"É estarrecedor" e "planos absurdos", diz Eduardo Leite sobre articulação para matar Lula, Alckmin e Moraes

No Japão para uma missão gaúcha à Ásia, o governador Eduardo Leite manifestou forte indignação e preocupação com o que mostra a investigação da Polícia Federal sobre o plano para dar golpe de Estado e assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Além da ameaça à democracia, há a gravidade dos crimes planejados. Defendeu uma análise profunda e pena severa para mostrar que o país "não dará espaço para esses planos absurdos".