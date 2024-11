No comando das agendas da comitiva gaúcha que tratam de hidrogênio verde aqui no Japão, está o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Ele mostra o potencial e o interesse do Rio Grande do Sul, enquanto ouve e analisa o que as empresas e investidores japoneses querem para apostar na produção da energia no nosso Estado. Não são bilhões, mas sim trilhões de dólares envolvidos.