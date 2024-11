Em 1896, Shiga, no sudoeste do Japão, enfrentou sua inundação histórica, que durou 237 dias. A província é irmã do Rio Grande do Sul desde 1980, laço feita por suas semelhanças. Aqui fica o maior lago do país asiático, o Biwa, com similaridades com a Lagoa dos Patos e o Guaíba.