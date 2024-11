A missão gaúcha aqui no Japão buscou também reativar a parceira com Shiga, província-irmã do Rio Grande do Sul desde 1980. Um dos ganhos é a troca de informação sobre prevenção a desastres climáticos. Um dos responsáveis pela calorosa e informativa recepção foi o brasileiro Diego Sousa, que é coordenador de Relações Internacionais do governo de Shiga, onde mora há menos de um ano.