O que Eduardo Leite buscará e o que deve ouvir na Toyota, aqui em Tóquio

Ampliar os investimentos da Toyota no Rio Grande do Sul é o objetivo do governador Eduardo Leite na visita que fará ao escritório da empresa aqui em Tóquio, no Japão. A montadora japonesa tem um centro industrial em Guaíba, município para o qual já gera arrecadação de impostos similar à gigante da celulose CMPC. Nele, são finalizadas e faturadas caminhonetes Hilux e SW4 importadas, antes de serem distribuídas para todo o Brasil.