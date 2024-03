Duas cidades da Região Metropolitana estão, digamos, "sedentas" para receber alguns bilhões dos investimentos gigantes anunciados pelas montadoras de veículos. Uma delas é Guaíba. O prefeito Marcelo Maranata visitou a fábrica da japonesa Toyota em Sorocaba (SP), onde se reuniu com a direção da empresa. Saiu com a expectativa de atrair mais operações para o município gaúcho, no qual está o centro de distribuição em que caminhonetes da marca são finalizadas com mais peças e, depois, nacionalizadas, o que inclui a emissão de nota. Com isso, a unidade já é responsável pela segunda maior arrecadação local de tributos e deve assumir em breve o primeiro lugar, ultrapassando a gigante CMPC, chilena dona da fábrica de celulose.