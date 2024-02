Milhares de veículos estão parados em pátios e nas fronteiras aguardando licenças de importação que não são emitidas devido à greve de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que precisa atestar que os produtos cumprem as normas ambientais. Várias montadoras são afetadas. No Rio Grande do Sul, há um impacto ainda mais relevante quando a mercadoria parada é da Toyota, pois ela faz a nacionalização dos veículos no centro de distribuição em Guaíba, onde também as caminhonetes recebem mais peças, sendo muitas produzidas por fornecedores gaúchos.