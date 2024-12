O que está por trás da disputa de protagonismo entre Leite e Pimenta

No sábado (21) mesmo, Leite postou em seu perfil no X um agradecimento ao governo federal, sem mencionar Lula ou Pimenta. “Natal é tempo de união. Até mesmo em família, divergências existem, mas o que nos une sempre será maior. Esse espírito precisa prevalecer também no debate público: diferenças políticas não podem dividir um povo. É com essa visão que encerramos 2024 com esperança. Hoje, participei da entrega da nova ponte do Rio Caí, reconstruída de maneira muito ágil pelo governo federal, o que merece o nosso reconhecimento e principalmente a nossa gratidão. Como governador, seguirei cobrando o que for necessário para o RS, mas sempre com lealdade e gratidão pelo apoio recebido. É dessa forma que se constrói o futuro: com diálogo, parceria e foco no que realmente importa”, escreveu Leite.