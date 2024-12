“Ele pode ser candidato ao que ele quiser”: Pimenta reage a críticas de Leite e diz que governador está antecipando 2026 

O ministro Paulo Pimenta pediu espaço para se manifestar após a entrevista concedida por Eduardo Leite ao Gaúcha Atualidade na última sexta-feira (20). Na ocasião, o governador afirmou que “não dá pra dizer que não fizeram nada, mas não é nem de longe o que tentam vender” , em relação à ajuda do governo federal ao Estado.

— O governador Eduardo Leite está errado quando tenta permanentemente antecipar o debate de 2026 e busca permanentemente demarcar com o governo federal, com o governo do presidente Lula, nos temas da reconstrução, para que isso seja, de alguma forma, um debate antecipado que não interessa para o povo gaúcho, o debate de 2026. Ele pode ser candidato ao que ele quiser — diz Pimenta.