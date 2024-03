Com oito concessionárias de ônibus e caminhões da Volvo no Rio Grande do Sul, a Dipesul está investindo R$ 23 milhões para transferir a operação para uma nova loja em Passo Fundo e reformar a de Caxias do Sul. A unidade do norte gaúcho poderá atender clientes com veículos elétricos para manutenção. Com 45 funcionários, ela terá 14 mil metros quadrados, às margens da BR-285. A obra termina em outubro.