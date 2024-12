Os prós e contras de uma possível saída de Enner Valencia

Valencia teve um 2024 abaixo do esperado. Ricardo Duarte/ Inter

As especulações da janela de transferências seguem movimentadas. Essa é uma época do ano que muitos contatos são realizados, propostas chegam, acordos são concretizados ou cancelados.

A maioria das especulações não saem do papel. Isso não significa que as informações são falsas, mas o caminho trilhado entre o primeiro contato e a papelada assinada é longo. Neste momento, cada detalhe é importante para que duas partes consigam chegar a um acordo que atenda às necessidades de todos os lados.

O que aconteceu no pátio do nosso vizinho na última semana é um grande exemplo. O Grêmio estava com tudo certo para o anúncio do novo treinador. Ou acreditava que estava com tudo certo. Porém, de última hora, as coisas saíram do controle.

Hoje, Pedro Caixinha já está trabalhando no Santos e planejando o ano do clube paulista. As movimentações são dinâmicas. Nem mesmo os dirigentes podem relaxar para não acabar sofrendo com dribles do mercado que é uma caixinha de surpresas.

Trazendo esse cenário para o contexto colorado, as possíveis saídas do grupo não foram concretizadas. Informações de todos os lados, inclusive na projeção do Inter, apontam que alguns atletas serão vendidos. O momento financeiro do clube pede isso.

Os nomes que lideram essa lista são: Wesley, Vitão e Gabriel Carvalho. Essa é uma das principais alternativas para trazer desafogo as contas coloradas.

Outro nome que começou a ser especulado nos últimos dias é o de Enner Valencia. O empresário do atleta confirmou o assédio de clubes do futebol dos Estados Unidos e do Brasil.

Para o Inter, é importante saber que uma das estrelas do elenco ainda tem grande reconhecimento. Sua venda pode ter impacto significativo nas finanças e no campo.

A direção colorada precisa ter foco e planejar, inclusive, seu limite de liberações. Os principais nomes do grupo estão sendo sondados. É um termômetro positivo do desempenho da equipe no segundo semestre. Porém, descaracterizar o time pode ser um tiro no pé nos planos a curto prazo. Esses jogadores podem ser importantes para voltar a vencer títulos.

Uma saída de Enner Valencia tiraria mais uma alternativa luxuosa do técnico Roger Machado.

Por outro lado, se a venda de Valencia significar a condição de manter mais atletas para 2025, pode começar a ser considerada. A lógica é a mesma com Gabriel Carvalho, que tem a chance de render mais de R$ 100 milhões ao colorado. A questão é que Valencia faz parte de uma prateleira de grife. O jogador foi uma grande contratação do presidente Alessandro Barcellos. Não foi fácil concretizar o reforço.