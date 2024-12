A frase de Fernando Carvalho que deve ser o lema colorado para 2025

Ex-presidente sabia que para dar passos largos seria necessário “voltar a mandar na própria casa”. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Mais uma vez, o Inter termina a temporada gerando boas expectativas para o torcedor. O cenário foi parecido no final de 2022 e de 2023. Os contextos em cada uma das situações são diferentes. Em 2022, o time cresceu com Mano Menezes e chegou ao segundo lugar no Brasileirão. Já em 2023, apesar da não classificação para a Libertadores, a montagem de um elenco forte mexeu com o imaginário colorado.

Atualmente, apesar do cenário parecido, o futebol do time é melhor. O que Roger Machado conseguiu extrair do grupo nos últimos meses não era visto há muito tempo no Beira-Rio. Além do resultado de campo, estamos empolgados com o desempenho. A tendência é de evolução, mas isso tem que ser confirmado dentro de campo. Teoria não vence jogo.

O nível de competitividade do futebol brasileiro está alto. Alguns clubes dominam o protagonismo das competições por conta da condição financeira que foi estabelecida nos últimos anos. Está cada vez mais difícil competir. A margem de erro de clubes como Inter e Grêmio é zero. E mesmo sem errar não há garantia de conquista. Essa é apenas uma condição para ter chance de competir com os principais adversários.

Por conta dessa dificuldade, o Gauchão ganha mais importância. Além disso, o tempo sem ganhar o título do Estadual e a chance gremista de chegar ao octa, transforma o campeonato local em propriedade para o Inter. O torcedor colorado não pode ficar mais uma temporada sem ver o time conquistar o título regional.

Na reestruturação do clube, comandando por Fernando Carvalho, no início dos anos 2000, o Estadual era parte do projeto de fazer o Inter vencedor novamente. O histórico presidente colorado destacou que naquela situação entendeu que para dar passos largos seria necessário “voltar a mandar na própria casa”.

Falta isso para o Inter na atualidade. Nossa história foi construída com hegemonia em clássicos e campeonatos estaduais. Vencer o Gauchão em 2025 tiraria um grande peso do ambiente do clube. Para o restante da temporada, o Estadual pode servir como alicerce para outras conquistas.

