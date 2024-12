O profissional que faz total diferença no ambiente do Inter 

Preparador físico tem em seu currículo os principais clubes do país, um título de Copa do Mundo e mais de quinze anos de Seleção Brasileira. Mauro Vieira / pré-temporada,gramado,internacional,preparador físico,paulo paixão

Alguns personagens do esporte merecem todo o destaque possível. O futebol brasileiro possui nomes folclóricos que marcam gerações por conta da personalidade, pelo nível técnico, pelas conquistas ou por tudo isso junto. São diversos fatores. E esse reconhecimento fica ainda maior para quem consegue estar nessa posição de destaque mesmo sem entrar em campo. Afinal, os holofotes ficam dentro das quatro linhas.

No programa Sem Filtro, no YouTube de GZH, nesta quarta-feira (18), o personagem da vez foi Paulo Paixão. Um nome que se encaixa em tudo que é preciso para uma trajetória de um grande personagem do futebol. O preparador físico tem em seu currículo os principais clubes do país, um título de Copa do Mundo e mais de quinze anos de Seleção Brasileira.

O mérito da volta por cima colorada está no trabalho realizado por Roger Machado. Porém, junto ao treinador, o nome de Paulo Paixão traz respaldo ao dia a dia da nova comissão técnica. Não podemos ignorar essa presença. Faz total diferença no desempenho físico e anímico do grupo de jogadores. É importante para um vestiário a presença de vencedores em todos os setores.

O preparador colorado destacou a importância de fazer o simples. Buscar a simplicidade não é significa deixar de inovar. Porém, em algumas situações, no universo do futebol, as pessoas buscam ideias mirabolantes para não chegar a nenhum resultado. Às vezes, a resposta é simples. Ele afirma que busca fazer isso durante toda a sua carreira. Atualmente, no Inter, seguiu a mesma lógica.

Sempre será motivo de alívio ter o nome de Paulo Paixão circulando nos corredores do Beira-Rio ou no CT Parque Gigante. Sua presença é essencial. Sabemos que a parte física estará em dia e o DNA vencedor circulará nas veias dos jogadores.

