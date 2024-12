Com dois confrontos diretos, cinco equipes brigam por quatro vagas na Copa Super 8 do NBB

Fabrício Veríssimo é um dos destaques do União Corinthians. Vinícius Molz Schubert / União Corinthians

A última rodada do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) promete ser eletrizante nesta segunda-feira (23). São cinco equipes brigando pelas quatro últimas vagas na Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times da metade inicial da temporada 2024-2025. A competição eliminatória começa em 25 de janeiro e termina em 1º de fevereiro do próximo ano e dará ao campeão uma vaga na Basketball Champions League Americas (BCLA).

Minas Tênis Clube, Flamengo, Brasília Basquete e São Paulo estão classificados. O time paulista ocupa o quarto lugar atualmente com 10 vitórias, mesmo número de Pinheiros, Bauru Basket e Sesi Franca, mas, mesmo no pior cenário possível, está garantido na competição.

E a rodada final do primeiro turno terá serão dois confrontos diretos pela vaga. Em Santa Cruz do Sul, o União Corinthians recebe o Pinheiros, e no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama encara o Bauru Basket. Quem vencer está classificado.

Já o Sesi Franca visita o Botafogo, também no Rio, e tem de vencer para não depender de outros resultados. Atual tricampeão do NBB, o time francano pode até terminar na terceira colocação, assegurando vantagem de decidir em casa no primeiro confronto eliminatório da Copa Super 8.

Garantido na primeira posição, o Minas recebe o São Paulo, que ainda busca se manter entre os quatro primeiros colocados. Posicionado em segundo, o que garante vantagem de jogar como mandante até o confronto da semifinal, o Flamengo fecha o turno diante do Paulistano, em São Paulo. Já o Brasília Basquete fica apenas na torcida, já que encerrou sua participação no primeiro turno, para não ser ultrapassado e permanecer em terceiro lugar.

A única partida da rodada que não interessa na disputa por vaga na Copa Super 8 será disputada em Caxias do Sul, entre o Caxias Basquete (18º) e o Corinthians-SP (15º).

Confira a rodada desta segunda-feira e onde assistir:

19h30 - Minas Tênis Clube x São Paulo - YouTube do NBB, BasquetPass, UOL e Arquibancada Tricolor

19h30 - Paulistano x Flamengo - YouTube do NBB e BasquetPass

19h30 - União Corinthians x Pinheiros - YouTube do NBB e BasquetPass

20 h - Vasco da Gama x Bauru Basket - YouTube do NBB e BasquetPass

20h - Botafogo x Sesi Franca - YouTube do NBB e BasquetPass

20h - Caxias do Sul Basquete x Corinthians-SP - Disney+ e BasquetPass

Confira a classificação do NBB: