Polícia encontra arma e 50 munições na casa de agressor que matou homem a facadas em Bento Gonçalves

A Polícia Civil apreendeu de um revólver calibre .357 e 50 munições na casa do suspeito do homicídio ocorrido na última quinta-feira de Bento Gonçalves. Rui das Merces Alcântara Fontes foi morto após ser agredido com golpes de faca em uma praça central. As apreensões ocorreram no bairro Zatti.

O delegado Ederson Bilhan, titular da 1º Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, pretende ouvir nesta semana as principais testemunhas do crime. Entre os depoimentos, está o da esposa da vítima, que teria presenciado o caso, que aconteceu a luz do dia na Praça Bartholomeu Tacchini, no Centro.

Segundo o delegado, a mulher deve ser ouvida entre esta segunda-feira (23) e a quarta-feira (24). Em vídeos, é possível perceber que após uma discussão, Fontes foi agredido com diversos golpes de faca por um homem de 42 anos, que foi preso logo após. Outras pessoas também devem ser ouvidas nesta semana.

Bilhan detalha que é apurado se antes da discussão o suspeito do homicídio de Fontes teria cometido o crime de importunação sexual contra a filha da vítima. No entanto, segundo o delegado, não foi possível obter imagens de câmeras de monitoramento que teriam flagrado o ato, apenas os golpes de faca.

Na última sexta, a 1º DP apreendeu um revólver calibre .357 na casa do suspeito, no bairro Zatti, e 50 munições.

Sepultado em Bento

Natural da Bahia, Fontes foi sepultado na sexta-feira em Bento Gonçalves. Uma vaquinha foi criada para levantar recursos e arrecadar roupas e mantimentos à esposa da vítima que está grávida, e a filha do casal.

Segundo a prefeitura, as equipes da Assistência Social e da Secretaria Municipal da Saúde estão auxiliando a família com apoio psicológico e médico — a mulher está grávida. Além disso, iniciou-se o processo do benefício de aluguel social pelo Departamento de Habitação.

O caso

A agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia de quinta (19), na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central de Bento Gonçalves.

Pessoas que presenciaram a situação relataram que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça. A mulher que estava com uma criança viu e começou a discutir com ele. O bate-boca durou cerca de cinco minutos.

Um homem chamou a mulher, para que ela se afastasse. Depois, este mesmo homem deu um tapa no outro, que urinava, porque teria mostrado a genitália.

O homem então revidou, dando golpes de faca. A Guarda Municipal foi acionada, e o suspeito foi detido em flagrante. À noite, a Justiça converteu a prisão em preventiva.